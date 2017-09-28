Apple признала проблемы с Face ID для детей и близнецов

Компания Apple опубликовала документ относительно работы функции распознавания лица Face ID, которая используется для аутентификации пользователей в новом флагманском смартфоне iPhone X.





В документе имеется упоминание, что ложные срабатывания Face ID могут случаться при распознавании близнецов, просто похожих братьев и сестер, а также детей младше 13 лет, поскольку их черты еще не до конца оформились. Впрочем, за проблему это Apple не считает и просто рекомендует в таком случает использовать защиту смартфона с помощью пароля.

Во время анонса Apple подчеркивала, что Face ID намного совершенное других способов биотита-аутентификации и сбоит в одном случае из миллиона. Как обещают разработчики, Face ID нельзя обмануть с помощью фото или маски, а также ей не страшны шапки, очки, появившаяся борода или смена прически пользователем.