Apple признала проблемы с Face ID для детей и близнецов

Компания Apple опубликовала документ относительно работы функции распознавания лица Face ID, которая используется для аутентификации пользователей в новом флагманском смартфоне iPhone X.


В документе имеется упоминание, что ложные срабатывания Face ID могут случаться при распознавании близнецов, просто похожих братьев и сестер, а также детей младше 13 лет, поскольку их черты еще не до конца оформились. Впрочем, за проблему это Apple не считает и просто рекомендует в таком случает использовать защиту смартфона с помощью пароля.

Во время анонса Apple подчеркивала, что Face ID намного совершенное других способов биотита-аутентификации и сбоит в одном случае из миллиона. Как обещают разработчики, Face ID нельзя обмануть с помощью фото или маски, а также ей не страшны шапки, очки, появившаяся борода или смена прически пользователем.

Источник
Apple (PDF)
Теги
смартфон Apple IOS iPhone iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X

Комментарии

Материалы по теме

Apple выпустила iOS 11

19 сентября

Apple открыла предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus

15 сентября

Caviar запускает титановые iPhone 8 и X во имя Сатаны

25 сентября

iPhone 8 и 8 Plus представлены официально

12 сентября

iPhone X с OLED-дисплеем представлен официально

12 сентября

Стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus

22 сентября
Из рубрикиТелефоны
В центре Москвы на улице ночуют 70 человек, чтобы утром купить iPhone 8 (или продать место в очереди)
В Москве начались продажи iPhone 8: не пришёл никто
BlackBerry KEYone с QWERTY-клавиатурой выходит в России

Обсуждаемое

Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 134
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 101
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 69
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 54
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43
Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой 37