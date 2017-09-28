BlackBerry KEYone с QWERTY-клавиатурой выходит в России

Компания TCL Communication, на откуп которой отдано производство смартфонов BlackBerry, официально объявила о скором старте продаж в России BlackBerry KEYone.


BlackBerry KEYone появится у ряда ритейлеров в первой половине октября 2017 года по рекомендованной розничной цене 39 990 рублей. Напомним, смартфон дебютировал на февральской выставке MWC 2017, а международные продажи начались в мае.

BlackBerry KeyOne представляет собой смартфон в классическом для BlackBerry форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. Экран используется сенсорный, клавиатура также может выступать в роли тачпада.

BlackBerry KeyOne оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с графикой Adreno 506, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3505 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Источник
TCL
Теги
смартфон ANDROID Россия BLACKBERRY TCL BlackBerry KeyOne

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