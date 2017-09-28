Горизонтальная раскладушка ZTE Axon M с двумя дисплеями показалась на фото

Компания ZTE готовит к выпуску необычный смартфон — в форм-факторе горизонтальной раскладушки с двумя экранами, в разложенном состоянии превращающемся в этакий планшет. О нем рассказал профильный ресурс AndroidAuthority.


По данным источника, смартфон под кодовым названием Axon Multy может быть выпущен как Axon M на пресс-мероприятии, назначенном на 17 октября 2017 года в Нью-Йорке.

Он оснащается двумя дисплеями с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), которые превращаются в один 6,8-дюймовый дисплей 1920 x 2160 пикселей в разложенном состоянии. В сложенном состоянии устройство работает как обычный смартфон. Каждый из дисплеев может отображать собственное приложение одновременно, обеспечивая многозадачность.

Источник
AndroidAuthority
Теги
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