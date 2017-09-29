Долгоиграющий безрамочный Gionee M7 Power вышел за пределы Китая

Китайская компания Gionee провела международный анонс смартфона Gionee M7 Power на выставке Thailand Mobile Expo 2017. Ранее смартфон дебютировал в Китае, а теперь официально выходит за его пределы. Смартфон получил дисплей почти во всю переднюю панель камеру и аккумулятор высокой емкости.


Gionee M7 Power оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440 x 720 пикселей соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, одинарной основной камерой на 13 Мп, фронтальной на 8 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Snapdragon 435, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Amigo OS 5.0.

Gionee M7 Power предлагается в черном, золотистом и синем цветах по цене порядка 299 долларов США. В ближайшее время продажи начинаются в Китае, Индии, Бирме, Непале, Филиппинах, Тайланде и Юго-восточной Азии.

Источник
Gionee
Теги
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