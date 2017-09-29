Рассекречены характеристики Google Pixel 2 и Pixel 2 XL

В сети появились подробные характеристики готовящихся к выпуску смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL, которые пока не были представлены официально. Информацией поделился профильный ресурс AndroidAuthority со ссылкой на внутреннюю документацию.





По данным источника, Pixel 2 XL получит изогнутый дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) с защитным стеклом Gorilla Glass 5, занимающий от 80 до 85% передней панели, это подтверждает более ранние слухи о довольно тонких рамках вокруг дисплея. Также смартфон сможет похвастаться камерой (одинарной) с оптической стабилизацией изображения.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеши-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3520 мАч. Производителем стала компания HTC и смартфон может обзавестись функцией Active Edge с сенсорной кромкой.

AndroidAuthority отмечает, что вопреки слухам, Google решила внедрить стереодинамики, но отказаться от 3,5-мм аудиоразъема. Для некоторых регионах в комплект войдут наушники с разъемом USB Type-C. Возможно внедрение E-SIM, что позволит переключаться между операторами без смены физической SIM-карты. Также отмечается второе поколение сканера отпечатков пальцев и защита от воды и пыли на уровне IP67. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Параметры Pixel 2 перекликаются с Pixel 2 XL за несколькими исключениями. Смартфон получит, практически, такой же дизайн, что и прошлогодний Pixel, но без 3,5-мм разъема и со стереодинамиками. В нем используется обычный дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и аккумулятор на 2700 мАч.

Официальный дебют Google Pixel 2 и Pixel 2 XL ожидается на пресс-мероприятии, назначенном на 4 октября 2017 года.