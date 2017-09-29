В центре Москвы на улице ночуют 70 человек, чтобы утром купить iPhone 8 (или продать место в очереди)

В Москве на Никольской улице рядом с ГУМом собралась очередь из 70 человек, желающий стать первыми в столице обладателями «официальных» iPhone 8 и iPhone 8 Plus: магазин re:Store откроется в 10 часов утра. Поклонники Apple составляют список и периодически проводят перекличку, отсутствующие перемещаются в конец очереди. Первые из них пришли на место сбора еще в 8 часов утра четверга, 28 сентября, то есть более чем за сутки до начала продаж.


Некоторые из собравшихся пришли с намерением продать своё место в очереди. Пункт под номером 1 в 2:30 ночи оценивался в 40 тысяч рублей, но организатор очереди предположил, что к утру цена вырастет до 100 тысяч. Он ожидает, что к утру на улице соберётся несколько сотен человек. Перед ГУМом уже выстроены ограждения для упорядочения очереди, порядок будет охранять полиция.

Далеко не все из присутствующих слышали, что в одном из круглосуточных магазинов сети «Эльдорадо» продажи смартфона уже начались. Однако и они предпочли остаться в очереди у ГУМа до утра. Некоторые выразили недоверие к качеству продаваемых в «Эльдорадо» смартфонов, другим просто нравится идея провести ночь в компании единомышленников. Сама сеть не анонсировала ранний старт продаж через пресс-службу или на своём сайте, корреспондент Ferra.ru узнал о нём из SMS-сообщения от компании как держатель карты лояльности.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus представили на презентации Apple в Купертино 12 сентября. Главные отличия от предшественника заключаются в новом процессоре A11 Bionic, стеклянной (а не алюминиевой) задней панели, поддержке беспроводной зарядки. Модель iPhone 8 Plus, оборудованная двойной камерой, получила новый режим «студийного света» для портетной съёмки: лицо программно «подсвечивается». Продажи смартфонов в США, Европе и других ключевых странах начались 22 сентября.

Смартфоны выпускаются в двух модификациях: на 64 и на 256 ГБ. Российские цены на iPhone 8 начинаются с 57 тысяч рублей, а самая дешевая версия iPhone 8 Plus обойдётся в 65 тысяч рублей. 

Источник
Корреспондент Ferra.ru
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