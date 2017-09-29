В Москве начались продажи iPhone 8: не пришёл никто



Толпа покупателей iPhone 8 в Эльдорадо

В полночь 29 сентября в Москве в одном из магазинов сети «Эльдорадо», расположенном на Ленинградском шоссе, официально стартовали продажи новых смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus. В момент перемены дат в магазине кроме персонала находился только один покупатель, он пришёл за триммером. Сотрудники магазина живо заинтересовались образцом iPhone 8 Plus редакции Ferra.ru, поскольку сами не имели возможности познакомиться с аппаратом, который продают.



Очередь за iPhone 8 перед магазином Эльдорадо (снято на iPhone 8 Plus)

Другие ритейлеры начнут продажи новинок уже утром, в 10:00. На аналогичном старте iPhone 7 в 2016 году наибольший ажиотаж наблюдался в ГУМе (у точки re:Store) и ЦУМе (там находится Apple Shop-in-shop). В этом году re:Store тем, кто купит купит iPhone 8 до полудня, предложит поучаствовать в розыгрыше подарочной карты на 100 тысяч рублей и наушников и акустики. Корреспонденты Ferra.ru будут наблюдать за стартом в этих точках.

Смартфоны представлены в двух модификациях: на 64 и на 256 ГБ. Цены на iPhone 8 начинаются с 57 тысяч рублей, самая дешевая версия iPhone 8 Plus обойдётся в 65 тысяч рублей.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus представили на презентации Apple в Купертино 12 сентября. Основные отличия от предшественника заключаются в новом процессоре A11 Bionic, стеклянной задней панели, поддержке беспроводной зарядки по стандарту Qi (собственные зарядки Apple поставит на рынок в 2018 году). iPhone 8 Plus также получил новый режим «студийного света» для портетной съёмки: лицо искусственно «подсвечивается» в нескольких вариантах. Продажи смартфонов в США, Европе и других ключевых странах начались 22 сентября.