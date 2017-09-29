Xiaomi Redmi Note 5 с двойной камерой засветился на рендерах

В сети появились рендеры готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Redmi Note 5, пока не представленного официально. Ими поделился профильный ресурс 91mobiles.





По словам источника, рендеры изготовлены профессионалом на основе хотящих по сети слухов. Как ожидается, Xiaomi Redmi Note 5 заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Он получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) со слегка уменьшенными рамками по сравнению с предшественниками. Сохранятся ИК-порт и 3,5-мм разъем на верхней кромке, появится USB Type-C снизу. Основная камера окажется двойной, сочетая модули на 16 и 5 Мп. Фронтальная камера — 12 Мп.

Аппаратной основой станут Qualcomm Snapdragon 660 или MediaTek Helio P25, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч. Поддерживаются VoLTE, Wi-Fi, NFC, GPS. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой MIUI 9.