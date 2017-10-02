Apple расследует случаи вздувшихся iPhone 8

Тайваньские СМИ сообщили о проблеме со вздувшимся аккумулятором у нового смартфона iPhone 8 Plus, который приводит к выдавливанию экрана из корпуса. Изначально речь шла об одной пострадавшей пользовательнице из Тайваня, затем появились сообщения и других подобных случаях.



Один японский покупатель даже пожаловался, что он получил iPhone 8 Plus в таком состоянии прямо из магазина. По неподтвержденным официально данным, производителем батарей для iPhone 8 Plus выступает ATL (Amperex Technology Limited), та же компания, что и у печально известного Samsung Galaxy Note 7.


Представитель Apple уже подтвердил журналистам, что проблема компании известна и сейчас ведется расследование в ее отношении.

Источник
MacRumors
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