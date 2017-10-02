Китайцы показали безрамочный Gionee S11 с четырьмя камерами

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Gionee S11, пока не представленный производителем официально.





Как и представленные недавно M7 и M7 Power, смартфон Gionee S11 получил безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9. Кроме того, он может похвастаться двойной основной и двойной фронтальной камерами.

Gionee S11 оснащается 6,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, основной камерой 16+8 Мп и фронтальной камерой 20+8 Мп. Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 3600 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС, FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Amigo OS 5.0.