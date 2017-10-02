HMD пообещала Oreo для смартфонов Nokia до конца года и Android P в следующем

Во время пресс-конференции на Филиппинах, компания HMD Global еще раз подтвердила, что для всех новых смартфонов Nokia, включая младшую модель Nokia 3 будет выпущено обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo.





Но на этот раз был уточнен срок выхода апдейта — до конца 2017 года. Более того, HMD пошла дальше и пообещала релиз Android P для всех существующих моделей Nokia, как только Google выпустит эту ОС в следующем году.