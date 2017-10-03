LTE-смартфон Alcatel U5 HD оценен дешевле 6,5 тысяч рублей

Компания TCL Communication, которой принадлежит мобильный бренд Alcatel, начала продажи смартфона Alcatel U5 HD в России. Это улучшенная версия бюджетного смартфоны Alcatel U5, дебютировавшего весной на выставке MWC 2017.





Alcatel U5 HD может похвастаться 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Тогда как у оригинального Alcatel U5 разрешение дисплея составляет 480 x 845 пикселей, а камер — 5 и 2 Мп. Также можно отметить выросшую емкость аккумулятора — до 2200 мАч.

Смартфон базируется на четырехъядерном процессоре MediaTek MT6737, 1 ГБ и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 32 ГБ. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Поддерживаются две SIM-карты и скоростные сети LTE.

Alcatel U5 HD доступен черном и белом цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 6 490 рублей.