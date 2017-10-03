LTE-смартфон Alcatel U5 HD оценен дешевле 6,5 тысяч рублей

Компания TCL Communication, которой принадлежит мобильный бренд Alcatel, начала продажи смартфона Alcatel U5 HD в России. Это улучшенная версия бюджетного смартфоны Alcatel U5, дебютировавшего весной на выставке MWC 2017.


Alcatel U5 HD может похвастаться 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Тогда как у оригинального Alcatel U5 разрешение дисплея составляет 480 x 845 пикселей, а камер — 5 и 2 Мп. Также можно отметить выросшую емкость аккумулятора — до 2200 мАч.

Смартфон базируется на четырехъядерном процессоре MediaTek MT6737, 1 ГБ и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 32 ГБ. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Поддерживаются две SIM-карты и скоростные сети LTE.

Alcatel U5 HD доступен черном и белом цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 6 490 рублей.

Источник
Alcatel
Теги
смартфон ANDROID Россия ALCATEL Alcatel U5 HD

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших защищенных смартфонов, которые можно потерять, но не разбить

17 марта

5 недорогих, но очень мощных смартфонов

10 августа

Лучший смартфон дешевле 10 тысяч рублей: сравниваем 6 моделей

2 августа 2016

Младшая версия стодолларового Meizu M3s Mini доступна в России

5 августа 2016

Обзор смартфона Alcatel Shine Lite: самый красивый «бюджетник» 2016 года

11 ноября 2016

«Связной» привез Xiaomi Mi4i в Россию

25 мая 2016
Из рубрикиТелефоны
Ритейлер показал смарт-колонку Google Home Mini и Pixel 2 XL за день до анонса
Мини-версия сжимаемого флагмана HTC рассекречена в подробностях
Google Pixel 2 и Pixel 2 XL показались на пресс-рендерах

Обсуждаемое

Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 138
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 102
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 71
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43
Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой 41
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 32