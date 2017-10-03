Ритейлер показал смарт-колонку Google Home Mini и Pixel 2 XL за день до анонса

На сайте американского ритейлера Walmart засветились упоминания готовящегося к выпуску смартфона Pixel 2 XL и смарт-колонки Google Home Mini, чей анонс ожидается на завтрашнем пресс-мероприятии 4 октября. Информация и изображения были быстро удалены из общего доступа, но ее успели растиражировать по сети.


Смарт-колонка Google Home Mini предлагалась Walmart для предзаказа за $49 со сроком начала поставок 19 октября. Pixel 2 XL был показан на страничке Home Mini в бело-черном исполнении.

Согласно более ранним утечкам, мини-колонка выйдет в трех цветовых вариантах — розовом, светло-сером и темно-сером. Она не будет беспроводной, судя по рендерам. Колонка сможет помочь с расписанием, устанавливать напоминания, рассказывать новости и выполнять другие функции оригинальной Google Home с голосовым помощником Google Assistant.

Источник
9to5google
Теги
смартфон ANDROID Google Pixel Google Pixel 2 XL Pixel 2 XL Google Home Mini

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