Google Pixel 2 и Pixel 2 XL показались на пресс-рендерах

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat опубликовал рендеры и новые подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.



Google Pixel 2

Официальный дебют Google Pixel 2 и Pixel 2 XL ожидается на пресс-мероприятии, назначенном на 4 октября 2017 года. Смартфоны под кодовыми названиями Walleye (светлоперый судак) и Taimen (таймень) производятся компаниями HTC и LG, соотвественно, и работают под управлением стокового Android 8 Oreo. Изначально планировалось, что они первыми получат новейший чип Qualcomm Snapdragon 836, но из-за задержек в производстве чипа, смартфоны получили Snapdragon 835, как флагманы от LG и Samsung 2017 года.



Google Pixel 2 XL

Младшая модель Pixel 2 получит, практически, такой же дизайн, что и прошлогодний Pixel. В нем используется обычный 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и соотношением 16:9. Старший Pixel 2 XL получит практически безрамочный 6-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD+ (1440 × 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9.

Прочие характеристики сходны: 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, основная камера на 12 Мп, фронтальные стереодинамики. Как ожидается цена Pixel 2 составит $649/$749, а Pixel 2 XL — $849/$949, в зависимости от объема накопителя. Pixel 2 появится в продаже с 19 октября, а Pixel 2 XL — 15 ноября.