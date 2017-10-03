Google Pixel 2 и Pixel 2 XL показались на пресс-рендерах

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat опубликовал рендеры и новые подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.

Google Pixel 2
Google Pixel 2

Официальный дебют Google Pixel 2 и Pixel 2 XL ожидается на пресс-мероприятии, назначенном на 4 октября 2017 года. Смартфоны под кодовыми названиями Walleye (светлоперый судак) и Taimen (таймень) производятся компаниями HTC и LG, соотвественно, и работают под управлением стокового Android 8 Oreo. Изначально планировалось, что они первыми получат новейший чип Qualcomm Snapdragon 836, но из-за задержек в производстве чипа, смартфоны получили Snapdragon 835, как флагманы от LG и Samsung 2017 года.

Google Pixel 2 XL
Google Pixel 2 XL

Младшая модель Pixel 2 получит, практически, такой же дизайн, что и прошлогодний Pixel. В нем используется обычный 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и соотношением 16:9. Старший Pixel 2 XL получит практически безрамочный 6-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD+ (1440 × 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9.

Прочие характеристики сходны: 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, основная камера на 12 Мп, фронтальные стереодинамики. Как ожидается цена Pixel 2 составит $649/$749, а Pixel 2 XL — $849/$949, в зависимости от объема накопителя. Pixel 2 появится в продаже с 19 октября, а Pixel 2 XL — 15 ноября.

Источник
VentureBeat
Теги
смартфон ANDROID Google Pixel Google Pixel 2 Pixel 2 Google Pixel 2 XL Pixel 2 XL

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Ритейлер показал смарт-колонку Google Home Mini и Pixel 2 XL за день до анонса
LTE-смартфон Alcatel U5 HD оценен дешевле 6,5 тысяч рублей
Мини-версия сжимаемого флагмана HTC рассекречена в подробностях

Обсуждаемое

Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 138
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 102
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 71
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43
Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой 41
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 32