Huawei подтвердила существование Honor 6C Pro

Компания Huawei подтвердила существование готовящегося к выпуску смартфона Honor 6C Pro, пока не представленного официально. Инструкции для пользователей Honor 6C Pro появились на немецком и итальянском сайтах Honor.


Сами по себе инструкции не дают особой информации о параметрах Honor 6C Pro, разве что подтверждают наличие сканера отпечатков пальцев на задней панели.

Как ожидается, это окажется более продвинутая версия Honor 6C, запущенной в Европе весной 2017 года. Официальный дебют Huawei Honor 6C Pro может состояться одновременно с флагманским Huawei Mate 10 на мероприятии 16 октября 2017 года в Мюнхене.

Источник
Huawei
Теги
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