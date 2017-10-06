Huawei подтвердила существование Honor 6C Pro

Компания Huawei подтвердила существование готовящегося к выпуску смартфона Honor 6C Pro, пока не представленного официально. Инструкции для пользователей Honor 6C Pro появились на немецком и итальянском сайтах Honor.





Сами по себе инструкции не дают особой информации о параметрах Honor 6C Pro, разве что подтверждают наличие сканера отпечатков пальцев на задней панели.

Как ожидается, это окажется более продвинутая версия Honor 6C, запущенной в Европе весной 2017 года. Официальный дебют Huawei Honor 6C Pro может состояться одновременно с флагманским Huawei Mate 10 на мероприятии 16 октября 2017 года в Мюнхене.