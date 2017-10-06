Huawei обещает аккумулятор на 4000 мАч для флагманского Mate 10

Компания Huawei опубликовала в своем официальном аккаунте Twitter небольшое видео, подтверждающее один из параметров будущего флагмана Mate 10.





Как обещает компания, Huawei Mate 10 сможет работать целый день от одной подзарядки благодаря аккумулятору емкостью 4000 мАч.





Согласно более ранним утечкам, в этом году компания готовит две модели Mate 10 с кодовым названием Alps и Mate 10 Pro с кодовым названием Blanc. Старшая модель получит 5,99-дюймовый IPS-дисплей с тонкими рамками, соотношением сторон 18:9, разрешением Quad HD+ (1440 x 2880 пикселей), занимающая 89,89% передней панели. Камера Leica третьего поколения сочетает сенсоры на 12 и 20 мегапикселей, оптическую стабилизацию изображения. Фронтальная камера 8-мегапиксельная.

В основе лежит фирменный процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4200 мАч. Толщина устройства составит 7,5 мм. Также отмечается защита от воды и пыли на уровне IP68, поддержка LTE Cat. 16. Выход в продажу ожидается в декабре с операционной системой Android 8.0 Oreo, дополненной оболочкой EMUI 6.0.

Более простой Huawei Mate 10 получит традиционный дисплей с соотношением сторон 16:9, процессор Kirin 970, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержку LTE Cat. 12 и толщину 8,23 мм. Поставки его начнутся через месяц после анонса.

Официальный дебют Huawei Mate 10 ожидается 16 октября 2017 года в Мюнхене.