Samsung представила корпоративные издания Galaxy Note 8 и Galaxy S8

Компания Samsung Electronics представила корпоративные издания своих флагманов Galaxy Note 8 и Galaxy S8, ориентированные для использования в больших организациях и предприятиях.


Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S8 Enterprise Edition получили специальную трехлетнюю гарантию, лицензию на три года для облачного решения Knox Configure, позволяющего IT-администраторам удаленно управлять большим количеством мобильных устройств, а также регулярные обновления "по воздуху" специальной корпоративной прошивки.

На данный момент решение Samsung Enterprise Edition доступно в Германии, ожидается выход и в ряде других европейских регионов.

Источник
Samsung
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy Note 8

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