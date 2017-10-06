Samsung представила корпоративные издания Galaxy Note 8 и Galaxy S8

Компания Samsung Electronics представила корпоративные издания своих флагманов Galaxy Note 8 и Galaxy S8, ориентированные для использования в больших организациях и предприятиях.





Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S8 Enterprise Edition получили специальную трехлетнюю гарантию, лицензию на три года для облачного решения Knox Configure, позволяющего IT-администраторам удаленно управлять большим количеством мобильных устройств, а также регулярные обновления "по воздуху" специальной корпоративной прошивки.

На данный момент решение Samsung Enterprise Edition доступно в Германии, ожидается выход и в ряде других европейских регионов.