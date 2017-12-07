Apple готовит недорогой 6,1-дюймовый iPhone в 2018 году

Компания Apple представит в 2018 году три модели iPhone, включая две с OLED-экранами и одну с LCD-дисплеем. Последняя может получить металлическую заднюю панель, как у iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Об этом рассказало издание Nikkei со ссылкой на источник, знакомый с разработками Apple.





По словам этого источника, LCD-модель получит диагональ 6,1 дюйма, а OLED-модели — 5,8 и 6,2 или 6,3 дюйма в диагонали. LCD-модель с металлическим задником выйдет в нескольких цветах, как существующие алюминиевые iPhone.

Сообщение Nikkei в основном подтверждает более ранние прогнозы аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities. По его словам, в 2018 году нас ждет три новых смартфона Apple. В линейку войдут 5,8-дюймовая и 6,5-дюймовая версии с OLED-дисплеем, а также 6,1-дюймовая с LCD-экраном. Все три модели получат безрамочный дисплей почти во всю переднюю панель и систему камер TrueDepth, как у флагманского iPhone X.

Новая 6,1-дюймовая версия с LCD-экраном с пониженным разрешением окажется слегка упрощенной версией iPhone X и должна оказаться самой дешевой, ориентировочная стартовая цена составит от 649 до 749 долларов США. 5,8-дюймовая и 6,5-дюймовая версии с OLED-дисплеем станут наследником текущего iPhone X и его увеличенной вариацией, соотвественно.