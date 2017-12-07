ASUS ZenFone 4 обновится до Android 8.0 Oreo в декабре

Компания ASUS подтвердила, что смартфон ZenFone 4 вскоре получит обновление до свежей операционной системы Android 8.0 Oreo.





В августе ASUS уже обещала выпустить апдейт до Android 8.0 Oreo для всех смартфонов серий ZenFone 3 и ZenFone 4, но тогда речь шла аж о второй половине 2018 года.

Как теперь сообщил производитель на официальном форуме, стандартная модель ZenFone 4 с номером ZE554KL обновится до Android 8.0 Oreo уже в декабре 2017 года.