Huawei Mate 9 и Mate 9 Pro начали обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания Huawei начала распространять обновление прошивки EMUI 8.0 для смартфонов Mate 9 и Mate 9 Pro, а также версии Porsche Design. Свежая версия оболочки EMUI базируется на операционной системе Android 8.0 Oreo.


Huawei Mate 9 и Mate 9 Pro дебютировали год назад с EMUI 5.0, основанной на Android 7.0 Nougat. Новая версия приносит многие возможности на базе искусственного интеллекта, представленные в новых флагманах Mate 10, включая цифрового помощника с голосовыми командами и переводчик. Также частью обновления стал «десктопный» режим под названием Projection.


Обновление на данный момент доступно в Китае, как ожидается, вскоре подключатся и другие регионы.

Источник
MyDrivers
Теги
смартфон ANDROID Huawei Android 8.0 Oreo Huawei Mate 9 Huawei Mate 9 Pro

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