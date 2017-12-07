Huawei Mate 9 и Mate 9 Pro начали обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания Huawei начала распространять обновление прошивки EMUI 8.0 для смартфонов Mate 9 и Mate 9 Pro, а также версии Porsche Design. Свежая версия оболочки EMUI базируется на операционной системе Android 8.0 Oreo.





Huawei Mate 9 и Mate 9 Pro дебютировали год назад с EMUI 5.0, основанной на Android 7.0 Nougat. Новая версия приносит многие возможности на базе искусственного интеллекта, представленные в новых флагманах Mate 10, включая цифрового помощника с голосовыми командами и переводчик. Также частью обновления стал «десктопный» режим под названием Projection.





Обновление на данный момент доступно в Китае, как ожидается, вскоре подключатся и другие регионы.