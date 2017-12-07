Huawei представила безрамочный Nova 2s с четырьмя камерами

Компания Huawei представила в Китае смартфон Nova 2s. Смартфон получил безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель и две двойных камеры.





Huawei Nova 2S оснащается 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев, основной камерой 20+16 Мп и двойной селфи-камерой 20+2 Мп.





Аппаратной основой стал прошлогодний флагманский чип Kirin 960, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3340 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 156,9 х 75,1 х 7,5 мм, а вес - 169 граммов.

Huawei Nova 2s предлагается в черном, сером, красном, розово-золотистом и синем цветовых вариантах. Цена составляет 408 долларов США за 4+64 ГБ, 454 долларов за 6+64 ГБ и 514 долларов за 6+128 ГБ.