LG запускает премиальную версию V30

Компания LG Electronics представила на родном южнокорейском рынке премиум-версию флагманского смартфона V30. Модель LG Signature Edition будет выпущена тиражом всего в 300 экземпляров и открывают новую серию смартфонов LG Signature.


В отделке LG Signature Edition используются высококлассные материалы, включая циркониевую керамику на задней панели, которая плохо поддается царапинам. Покупатели также смогут выгравировать своё имя на корпусе, получат специальное постпродажное обслуживание и красивую упаковку с наушниками Bang & Olufsen и Bluetooth-гарнитурой.

Главное отличие LG Signature Edition от стандартного V30 с точки зрения спецификации — 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также установленная сразу Android 8.0 Oreo.

LG Signature Edition станет доступна в конце месяца в белой и черной расцветке. Цена составит около 1 800 долларов США.

Источник
LG
Теги
смартфон ANDROID LG LG V30

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