Объявлена российская цена безрамочных Vivo V7 и V7+

Китайская компания Vivo провела презентацию собственного бренда в России. Первыми смартфонами Vivo, официальные продажи которых начнутся на российском рынке, стали новый флагманский Vivo V7+ и слегка упрощенная вариация Vivo V7. Обе модели получили безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю поверхность и селфи-камеру на 24 Мп.





Смартфоны заключены в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Vivo V7 и Vivo V7+ оснащаются 5,7-дюймовым и 5,99-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 720 x 1440 пикселей. Фронтальная камера смартфонов обладает разрешением 24 Мп, апертурой f/2.0 и светодиодной вспышкой. Разрешение основной камеры составляет 16 Мп.

Аппаратной основой Vivo V7+ стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а Vivo V7 — восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Предусмотрена возможность расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ.





Аккумулятор обладает емкостью 3000 и 3225 мАч, соответственно у Vivo V7 и V7+. Поддерживаются две SIM-карты, причем для карт памяти есть отдельный слот, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Есть FM-радио, 3,5-мм разъем для наушников. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой Funtouch OS 3.2.

Vivo V7 и V7+ станут доступны с 16 декаря 2017 года по рекомендованной розничной цене 24 990 и 21 990 рублей, соотвественно.