Пара безрамочных Sony Xperia засветилась на живых фото

В сети появились живые фотографии двух готовящихся к выпуску смартфонов Sony Xperia, пока не представленных производителем официально. Их опубликовал грузинский ресурс Vortex.ge.





Оба смартфона получили модный безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель, но при этом отличаются по внешнему виду и между собой, и от своих предшественников.

Один из них получил угловатый дизайн, несколько схожий с текущими Xperia, но задняя панель у него нестандартная. Два модуля удвоенной камеры сильно разнесены между собой, что прибавляет необычности. Вторая модель имеет скругленные углы, более традиционную двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Предположительно, оба оснащаются 5,7-дюймовым 4K-дисплеем с соотношением сторон 18:9, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и работают под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.





Дебют новых Sony Xperia может состояться на выставках CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, или MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.