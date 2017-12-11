Apple намеренно замедляет старые iPhone с истощенной батареей

На известном социальном новостном ресурсе Reddit раскрыли потенциальную причину пониженной производительности «старых» iPhone, работающих под управлением операционной системы iOS 11.


Пользователь под ником TeckFire опубликовал сообщение, жалуясь, что его iPhone стал работать заметно медленнее после обновления до iOS 11, особенно по сравнению с iPhone 6 Plus его брата. Прояснить ситуацию они решили, используя бенчмарк GeekBench, приложение для работы с аккумулятором.

Кончилось все заменой батареи на iPhone 6s, после чего смартфон внезапно перестал «тормозить», что было подтверждено в бенчмарке. Как выяснил пользователь, износ аккумулятора составил 20%, с этой батареей GeekBench выдавал 1466 и 2512 баллов, соотвественно в одноядерном и многодетном режиме. После замены аккумулятора GeekBench показал 2526 и 4445 баллов, соотвественно.

Предположительно, Apple намеренно снижает максимальную частоту процессора в смартфонах с истощенной батареей. Причем проблема не касается более новых моделей, начиная с iPhone 7 с процессорами A10 и A11, имеющими энергоэффективные ядра.

Источник
MacRumors
Теги
Apple iPhone фейспалм iPhone 6 Plus iOS 11

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