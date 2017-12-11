Смартфон Fly Memory Plus оценен дешевле 6 тысяч рублей

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России смартфона Fly Memory Plus (модельный номер FS528). Смартфон позиционируется производителем как доступная модель с высокой производительностью и увеличенным объёмом оперативной.

Fly Memory Plus получил 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Он поступит в продажу по рекомендованной розничной цене 5 990 рублей.


Смартфон оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и стеклом 2.5D, 2-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Spreadtrum SC9832 с частотой 1,4 ГГц. Предусмотрена возможность расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2100 мАч.

Предусмотрены работа с двумя SIM-картами, поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0, GPS и FM-радио. Размеры составляют 142 x 71 x 8,9 мм, а вес — 136 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Смартфон предлагается в черном, золотистом и красном цветовых вариантах.

Источник
Fly
Теги
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