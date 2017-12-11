Оператор «Тинькофф Мобайл» заработает 13 декабря

«Тинькофф Банк» запустит в работу виртуального оператора сотовой связи «Тинькофф Мобайл» 13 декабря 2017 года. Об этом сообщила журналистам пресс-служба банка.





Подробности о ценах и прочих нюансах работы оператора пока не раскрываются. Напомним, в апреле Tele2 и «Тинькофф Банк» объявили о заключении соглашения по запуску MVNO «Тинькофф Мобайл». Как сообщалось тогда, «Тинькофф Мобайл» будет работать с использованием сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Новый оператор получит собственный код сети, выделенный диапазон номеров и SIM-карты. Он предложит свои тарифы и набор услуг.

С августа «Тинькофф Мобайл» начал прием заявок на подключение к сети. Оставить заявку можно на сайте оператора mobile.tinkoff.ru. Абонентами виртуального сотового оператора смогут все желающие, а не только клиенты «Тинькофф Банка». Доставлять SIM-карты компания будет через собственную сеть представителей, которая охватывает всю Россию. Олег Тиньков пообещал абонентам «удобные тарифы, много бесплатного, крутые фишки и конечно супер-предложения по DATA, включая международный роуминг».