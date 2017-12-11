Безрамочный Samsung Galaxy A8+ (2018) с двойной селфи-камерой показался на видео

Один из пользователей в Бангладеше опубликовал на YouTube небольшой видеообзор готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy A8+ (2018), пока не представленного производителем официально.





Как ожидается, смартфоны Samsung Galaxy A8 и A8+ (2018) станут первыми Galaxy с двойной фронтальной камерой. Видеообзор подтверждает селфи-камеру 16+8 Мп и одинарную основную камеру на 16 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен под камерой.

Смартфон оснащается 6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2280 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Аппаратной основой станет восьмиядерный процессор Exynos 7885, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68. Аккумулятор обладает емкостью 3500 мАч.

Как отмечает источник, продажи Samsung Galaxy A8+ (2018) с модельным номером SM-A730F в Бангладеше начнутся в конце декабря 2017 года по цене около 600 долларов США.