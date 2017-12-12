AliExpress запустит официальные продажи смартфонов Xiaomi в России

Известная торговая площадка AliExpress, продающая товары китайских производителей зарубеж, стала официальным партнером компании Xiaomi в России. Об этом рассказало издание РБК.





С 14 декабря 2017 года через раздел Tmall начнутся эксклюзивные продажи бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 5A. В Китае стоимость смартфона составляет около 90 долларов США, а в первый день российских продаж цена в AliExpress будет установлена в размере 5992 рублей. Потом стоимость для России повысится.

По словам представителя AliExpress, предлагаемые через Tmall смартфоны сертифицированы для России, а поставки покупателям будут проводиться со склада в России.

Напомним, весной в России разразился скандал вокруг смартфонов Xiaomi, которые российская таможня перестала пропускать из иностранных онлайн-магазинов. С апреля 2017 года пользователи начали жаловаться на изъятие на таможне посылок со смартфонами Xiaomi из иностранных онлайн-магазинов, включая и AliExpress. Причиной стала компания «Смарт Орандж», которая является подразделением дистрибутора RDC Group и официальным российским розничным дистрибьютором Xiaomi. В июле скандал замяли и «Смарт Орандж» разрешила штучно ввозить в Россию смартфоны, купленные в онлайн-магазине AliExpress.