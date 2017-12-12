Китайцы показали Huawei Enjoy 7S
На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Huawei Enjoy 7S, пока не представленный производителем официально. Также дополнительные живые фото засветились в сети на китайских источниках.
В отличие от Enjoy 7 и Enjoy 7 Plus, модель Huawei Enjoy 7S получит безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель. Он оснащается 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 x 1080 пикселей, двойную основную камеру 13+2 Мп и 8-мегапиксельную селфи-камеру.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 659, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2900 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0.
Huawei Enjoy 6S дебютировал в декабре прошлого года, а в продажу вышел в январе. От Huawei Enjoy 7S можно ожижать аналогичной схемы выхода в продажу.