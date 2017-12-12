Стодолларовый смартфон Meizu M6 вышел в России

Компания Meizu объявила о начале продаж в России смартфона Meizu M6. Эта бюджетная модель приходит на смену прошлогоднему Meizu M5.





Meizu M6 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и 2.5D-стеклом со скругленными кромками, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц и графикой Mali-T860, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3070 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, LTE и VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, GPS и ГЛОНАСС.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой FlyMe. Размеры составляют 148,2 х 72,8 х 8,3 мм, а вес — 143 грамма.

Meizu M6 предлагается в черном, серебристом, золотистом и синем цветовых вариантах. Цена составляет 10 990 рублей за версию с 2 ГБ RAM и 16 ГБ ROM, 12 990 рублей за версию с 3 ГБ RAM и 32 ГБ ROM. Для сравнения, в Китае цена на Meizu M6 стартует от 106 долларов США.