Смартфон Nokia 5 начал получать бета-версию Android 8.0 Oreo

Компания HMD Global начала распространение тестовой бета-версии обновления прошивки со свежей операционной системой Android 8.0 Oreo для смартфона Nokia 5. Об этом сообщил Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas‏), главный менеджер по продукту HMD Global, в своем аккаунте в Twitter.


Апдейт Nokia Android 8.0 Oreo с номером прошивки 5.140 дополнительно включает декабрьское обновление безопасности Android. Также Юхо Сарвикас пообещал скорый выход бета-обновления для Nokia 6.

Напомним, HMD с конца октября проводила бета-тестирование Android 8.0 Oreo среди пользователей Nokia 8. По словам Сарвикаса, в тестах приняло участие более 2 тысяч человек. Релиз финальной версии состоялся в конце ноября.

Источник
Juho Sarvikas
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Android 8.0 Oreo Nokia 5

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