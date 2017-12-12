Смартфон Nokia 5 начал получать бета-версию Android 8.0 Oreo

Компания HMD Global начала распространение тестовой бета-версии обновления прошивки со свежей операционной системой Android 8.0 Oreo для смартфона Nokia 5. Об этом сообщил Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas‏), главный менеджер по продукту HMD Global, в своем аккаунте в Twitter.





Апдейт Nokia Android 8.0 Oreo с номером прошивки 5.140 дополнительно включает декабрьское обновление безопасности Android. Также Юхо Сарвикас пообещал скорый выход бета-обновления для Nokia 6.

Напомним, HMD с конца октября проводила бета-тестирование Android 8.0 Oreo среди пользователей Nokia 8. По словам Сарвикаса, в тестах приняло участие более 2 тысяч человек. Релиз финальной версии состоялся в конце ноября.