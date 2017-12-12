Наследник Nokia 6 показался на TENAA

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Nokia. Как ожидается, наследник модели Nokia 6 будет представлена HMD Global в начале 2018 года.





Пока TENAA не опубликовал подробных фото и характеристик будущего Nokia 6 (2018). Тем не менее, сертификация свидетельствует о скором дебюте смартфона.

По неофициальным данным, Nokia 6 (2018) получит безрамочный 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, двойную основную камеру, сканер пальцев на задней панели, процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 Б оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.