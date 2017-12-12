Безрамочный смартфон Oukitel K10 получит аккумулятор на 11000 мАч

Китайская компания Oukitel рассказала о грядущем выпуске своего нового смартфона K10 с монструозной батареей емкостью 11 000 мАч.





Он получит модный сейчас безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель. Для отделки задней панели используется настоящая телячья кожа, а для рамки — магниевый сплав.

Oukitel K10 оснащается 6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9. Аппаратной основой станет процессор MediaTek Helio P23 (MT6763), 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Официальный дебют Oukitel K10 ожидается в начале 2018 года. Точный срок выхода и ориентировочная цена пока не называются.