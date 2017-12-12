Первый смартфон с экранным сканером отпечатков пальцев дебютирует на CES 2018

Компания Synaptics объявила о начале массового производства оптических сканеров отпечатков пальцев Clear ID FS9500. Такие сенсоры разработаны для безрамочных смартфонов с дисплеем во всю переднюю панель, интегрированы с экраном и активируются при необходимости.


По словам производителя, Clear ID быстрее альтернативных методов биометрической аутентификации пользователей, таких как 3D-распознавание лица, обеспечивают высокую надежность благодаря технологии SentryPoint. Они позволят проводить аутентификацию пользователя, буквально, одним прикосновением к сенсорному экрану смартфона.


Как обещает Synaptics, первый смартфон потребительского уровня с таким экранным сканером продемонстрируют вживую на выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.


Источник
Synaptics
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