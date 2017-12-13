Apple выпустила iOS 11.2.1

Компания Apple выпустила небольшое обновление для мобильной платформы iOS 11 для iPhone, iPad и iPod touch. Апдейт iOS 11.2.1 вышел спустя неделю с небольшим после крупного релиза iOS 11.2.





Обновление iOS 11.2 доступно "по воздуху" для пользователей iOS 11 через приложение настроек. Апдейт исправляет недоработки и ошибки, найденные с момента выхода iOS 11.2.

Среди прочих исправлений, в обновлении восстановлен удаленный доступ пользователям приложения Home. Apple временно отключила его, когда на прошлой неделе была обнаружена уязвимость в HomeKit, позволяющая неавторизованный доступ к аксессуарам HomeKit, среди которых есть смарт-замки. Теперь уязвимость закрыта и доступ восстановлен.