Китайцы показали безрамочный смартфон Huawei Honor 9 Lite с четырьмя камерами

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Huawei Honor 9 Lite, пока не представленный производителем официально.


Смартфон выполнен в модном безрамочном дизайне с дисплеем почти во всю переднюю панель и получил две двойных камеры. Huawei Honor 9 Lite оснащается 5,65-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной и фронтальной двойными камерами с датчиками 13+2 Мп.

Аппаратной основой стал процессор Kirin 659, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения карточками microSD. Толщина смартфона составляет 7,6 мм. Аккумулятор обладает ёмкостью 2900 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID

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