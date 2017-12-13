Смартфон Meizu M6 Note вышел в России

Компания Meizu объявила о начале продаж фаблета M6 Note в России. Это первый смартфон компании на базе процессора Qualcomm.





Смартфон оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, двойной основной камерой с 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX362 и 5-мегапиксельным Samsung 2L7, фронтальной камерой на 16 Мп. Его аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 или 4 ГБ оперативной и 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7 .1 Nougat с фирменной оболочкой Flyme OS 6. Размеры составляют 154,6 x 75,2 x 8,35 мм, а вес — 173 грамма.

В России Meizu M6 Note доступен в черном, синем, серебристом и золотистом цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей за версию 3+16 ГБ, 18 990 рублей за 3+32 ГБ и 20 990 рублей за 4+64 ГБ.