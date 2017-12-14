Apple выпустила первую бету iOS 11.2.5

Компания Apple выпустила первую бета-версию грядущего обновления iOS 11.2.5, ориентированную на разработчиков и созданную для тестовых целей. Она стала доступна спустя неделю после выхода крупного апдейта iOS 11.2 и несколько часов после релиза минорного iOS 11.2.1 с исправлением недоработок.


iOS 11.2.5 beta доступна для загрузки из Apple Developer Center или "по воздуху" при уже установленном конфигурационном профиле.

Точные изменения iOS 11.2.5 пока неизвестны. Следуя логике, с которой Apple присваивает номера обновлениям, iOS 11.2.5 сосредоточится на исправлении недоработок и повышении безопасности, а не на новых функциях.

Источник
MacRumors
Теги
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