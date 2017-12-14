Ассистент Google пришел на планшеты и старые смартфоны

Компания Google объявила о выходе голосового помощника Google Assistant (Google Ассистент) на планшеты и ранее неохваченные смартфоны. Речь идет о планшетах, работающих под управлением операционных систем Android 7.0 Nougat и 6.0 Marshmallow, а также смартфонах на базе Android 5.0 Lollipop.





Google Ассистент начнет распространяться на планшеты для пользователей в США и с выставленным в настройках английским языком в ближайшие недели.

Для пользователей смартфонов с Android 5.0 Lollipop Ассистент уже начал распространяться. Язык должен быть выставлен английский, на данный момент охвачены США, Великобритания, Индия, Австралия, Канада и Сингапур. Также Ассистент доступен для испаноязычных пользователей в США, Мексике и Испании. Вскоре должно начаться распространение в Италии, Японии, Германии, Бразилии и Корее.