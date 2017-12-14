Безрамочный смартфон Huawei Enjoy 7S дебютирует 18 декабря

Безрамочный смартфон Huawei Enjoy 7S с двойной основной камерой официально дебютирует на пресс-мероприятии 18 декабря 2017 года. Об этом свидетельствует опубликованный на просторах Weibo, китайского аналога Twitter, постер.





В отличие от Enjoy 7 и Enjoy 7 Plus, модель Huawei Enjoy 7S получит безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель. Он оснащается 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 x 1080 пикселей, двойную основную камеру 13+2 Мп и 8-мегапиксельную селфи-камеру.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 659, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2900 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0.

Huawei Enjoy 6S дебютировал в декабре прошлого года, а в продажу вышел в январе. От Huawei Enjoy 7S можно ожидать аналогичной схемы выхода в продажу.