Безрамочный смартфон Huawei Honor 9 Lite с четырьмя камерами дебютирует 21 декабря

Компания Huawei разослала журналистам приглашения на пресс-мероприятие, назначенное на 21 декабря 2017 года. На нем должен состояться официальный дебют смартфона Honor 9 Lite.


По предварительным данным, смартфон выполнен в модном безрамочном дизайне с дисплеем почти во всю переднюю панель и получил две двойных камеры. Huawei Honor 9 Lite оснащается 5,65-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной и фронтальной двойными камерами с датчиками 13+2 Мп.


Аппаратной основой стал процессор Kirin 659, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения карточками microSD. Толщина смартфона составляет 7,6 мм. Аккумулятор обладает ёмкостью 2900 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Источник
Honor
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