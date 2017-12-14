Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 11.2.5

Компания Apple сделала доступной для всех желающих бета-версию мобильной операционной системы iOS 11.2.5. Таким образом, теперь не только разработчики, но и простые пользователи iPhone и iPad могут скачать и установить тестовую iOS 11.2.5. Она стала доступна спустя всего день после выхода первой бета-версии iOS 11.2.5 для разработчиков.


iOS 11.2.5 beta доступна для загрузки из Apple Developer Center или "по воздуху" при уже установленном конфигурационном профиле.

Точные изменения iOS 11.2.5 пока неизвестны. Следуя логике, с которой Apple присваивает номера обновлениям, iOS 11.2.5 сосредоточится на исправлении недоработок и повышении безопасности, а не на новых функциях.

Источник
Apple
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смартфон Apple IOS iPhone iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iOS 11

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