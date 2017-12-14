МегаФон запустил LTE на кольцевой линии московского метро

Оператор МегаФон объявил о запуске сотовой связи четвертого поколения в перегонах кольцевой линии московского метро. Как подчеркивает МегаФон, он первым среди операторов сотовой связи обеспечил 4G все тоннели кольцевой линии Московского метрополитена.


Связь и скоростной интернет стандарта LTE-800 доступны всем пассажирам совместимых устройств в подземке. Как отметил директор столичного филиала МегаФона, работы завершены и испытания показали средние скорости порядка 10-20 Мбит/с. В планах на следующий год повысить скорости до 100 Мбит/с.

Стабильный сигнал позволит абонентам московского «МегаФона» продолжать общение не только спустившись в метро, но и находясь в тоннеле между станциями Кольцевой линии. По статистике Столичного «МегаФона», более 70% клиентов пользуются смартфонами и другими мобильными устройствами в метро, причем наиболее востребован именно мобильный интернет.

На текущий момент покрытие 2G/3G МегаФона есть на всех подземных и наземных станциях метрополитена. 4G обеспечено 77% подземных станций.

Источник
МегаФон
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Россия оператор LTE мегафон москва сотовая связь 4G метро

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