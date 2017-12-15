Объявлена российская цена смартфонов Archos Diamond Alpha и Alpha Plus с двойной камерой

Компания Archos сообщила о скором начале продаж в России смартфонов Diamond Alpha и Alpha Plus. Это не слишком дорогие смартфоны с двойной основной камерой.





Archos Diamond Alpha оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), фронтальной камерой на 16 Мп. Двойная основная камера получала 13-мегапиксельные цветной и монохромный сенсоры Sony. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652 с частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2950 мАч. Есть порт сканер отпечатков пальцев.





Модель Diamond Alpha Plus отличается более производительным процессором Snapdragon 653, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Смартфон Archos Diamond Alpha появится в продажу в черном цвете по рекомендованной розничной цене 26199 рублей с января 2018 года. Diamond Alpha Plus— в золотистом корпусе по цене 32899 рублей.