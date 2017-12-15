Смартфон Huawei P11 с тройной камерой ожидается в первом квартале 2018 года

Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился подробностями о готовящемся к выпуску смартфоне Huawei P11, пока не представленном производителем.


По данным источника, выход будущего флагмана Huawei можно ожидать в первом квартале 2018 года. Он получит акцент на возможностях камеры и систему искусственного интеллекта. Официальный дебют Huawei P11 может состояться на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.

Согласно более ранним утечкам, смартфон под условным названием Huawei P11 получит в свое распоряжение тройную основную камеру с 5-кратным гибридным зумом и способную на делать снимки с разрешением 40 Мп. Фронтальная камера прогнозируется одинарная, на 24 Мп. Обе камеры, традиционно для серии, получат бренд Leica.

Источник
Roland Quandt
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