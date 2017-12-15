Смартфон Vivo продемонстрировал работу экранного сканера отпечатков пальцев

Китайские источники опубликовали анимацию, на которой показана работа прототипа смартфона Vivo со сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в дисплей.



Как ожидается, китайская компания Vivo первой выпустит смартфон с таким сканером. На текущей неделе Synaptics объявила о начале массового производства оптических сканеров отпечатков пальцев Clear ID FS9500. Именно такие сенсоры разработаны для безрамочных смартфонов с дисплеем во всю переднюю панель, интегрированы с экраном и активируются при необходимости.

Как обещает Synaptics, первый смартфон потребительского уровня с таким экранным сканером продемонстрируют вживую на выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.

Источник
GizmoChina
Теги
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