Смартфон Fly Champ оценен дешевле 5 тысяч рублей

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России смартфона Fly Champ (модельный номер FS529). Это недорогая модель с поддержкой сотовых сетей четвертого поколения.

Смартфон оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и стеклом 2.5D, 2-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Spreadtrum SC9832 с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2150 мАч.

Предусмотрены работа с двумя SIM-картами, поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0, GPS и FM-радио. Размеры составляют 143,9 x 72,3 x 9,35 мм, а вес — 160 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон Fly Champ предлагается в черном корпусе по рекомендованной розничной цене 4 990 рублей.

Источник
Fly
Теги
смартфон ANDROID Россия Fly

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