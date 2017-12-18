Потенциальный смартфон Sony Xperia XZ2 показался на рендере

В сеть утек рендер готовящегося к выпуску флагманского смартфона Sony Xperia, пока не представленного официально. Смартфон с модельным номером Sony H8216 получил безрамочный дизайн с дисплеем, занимающим более 90% передней панели.


Судя по рендеру, Sony Xperia XZ2 или Xperia XZ1 Premium выглядит довольно похоже на дебютировавший в сентябре Xiaomi Mi Mix 2. Кнопка включения расположена на боковой грани, с большой вероятностью, в нее встроен сканер отпечатков пальцев.

Как ожидается, следующий флагман Sony станет первым в линейке Xperia безрамочным смартфоном. По предварительным данным, он оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 4K и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3420 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Официальный дебют следующего флагманского Sony Xperia ожидается в 2018 году.

Источник
TechieState
Теги
смартфон ANDROID SONY Sony Xperia XZ Premium Sony Xperia XZ1

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