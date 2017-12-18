Безрамочный смартфон Vivo Y75 представлен официально

Китайская компания Vivo представила смартфон Y75. Это недорогая модель в модном сейчас безрамочном дизайне с дисплеем почти во всю переднюю панель, если точнее — 83,6%.


Vivo Y75 оснащается 5,7-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1440 x 720 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. С помощью селфи-камеры можно разблокировать смартфон. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23 с тактовой частотой 2,5 ГГц, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.


Для двух SIM-карт и microSD предусмотрены отдельные слоты, организованные в единый лоток. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Смартфон Vivo Y75 предлагается в черном, золотистом и розовом цветовых вариантах по цене 241 доллар США.

Источник
Vivo
Теги
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